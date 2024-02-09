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Санду считает, что проведение референдума в один день с выборами обеспечит явку

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Проведение референдума в один день с президентскими выборами должно обеспечить высокую явку населения. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.
Источник: Sputnik.md

«По нашему опыту мы знаем, что на президентских выборах у нас всегда самый высокий уровень участия по сравнению с другими выборами. Это основной аргумент».

сказала президент в телеэфире.

По ее мнению, решение, которое будет принято на референдуме, определит судьбу страны на многие годы вперед.

«Это очень важное решение. Я хочу, чтобы как можно больше людей приняли участие в этом референдуме. Мы хотим, чтобы выборы привели на избирательные участки как можно больше избирателей».

подчеркнула Санду.

Она также отметила, что совмещение двух видов голосования обосновано также экономически и позволит сэкономить финансовые ресурсы, но основным аргументом является явка избирателей.