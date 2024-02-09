Санду считает, что проведение референдума в один день с выборами обеспечит явку

«По нашему опыту мы знаем, что на президентских выборах у нас всегда самый высокий уровень участия по сравнению с другими выборами. Это основной аргумент».
По ее мнению, решение, которое будет принято на референдуме, определит судьбу страны на многие годы вперед.
«Это очень важное решение. Я хочу, чтобы как можно больше людей приняли участие в этом референдуме. Мы хотим, чтобы выборы привели на избирательные участки как можно больше избирателей».
Она также отметила, что совмещение двух видов голосования обосновано также экономически и позволит сэкономить финансовые ресурсы, но основным аргументом является явка избирателей.