Андрей Травников вручил участникам СВО удостоверения «Ветеран боевых действий»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил участникам спецоперации удостоверения «Ветеран боевых действий». Встреча состоялась в филиале фонда поддержки участников СВО.
Глава региона отметил, что для него большая честь вручать удостоверения в преддверии Дня защитника Отечества. 9 февраля документ получили четыре бойца ЧВК «Вагнер» и один боец ЧВК «Редут».
— Нами налажена процедура оформления и выдачи удостоверений ветеранов боевых боевых действий участникам разных частных военных компаний. С участием филиала Фонда мы уравняли многие меры поддержки, — отметил Андрей Травников.