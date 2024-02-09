Генконсульство Беларуси откроется в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом представитель МИД РФ в Нижнем Новгороде Сергей Малов рассказал на пресс-конференции 9 февраля.
Генеральные консульства откроются в Калининграде, Владивостоке и Нижнем Новгороде.
«Было официальное обращение из МИДа Беларуси в МИД России об открытии трех Генеральных консульств в 2024 году. У нас есть отделение посольства республики Беларусь, которое будет закрыто, когда начнет действовать Генконсульство», — рассказал Сергей Малов.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область проведет форум регионов России и Белоруссии в 2025 году.