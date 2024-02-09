Санду рассказала, на что потратит присужденную ей премию

«Премия присуждена “за европейские ценности”, члены жюри — уважаемые люди, которых я уважаю и поэтому я приняла ее».
Она также сообщила, что деньги ей пока не поступили, так как нет определенности, на какой именно благотворительный проект президент их перечислит.
Санду напомнила, что Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы в ответ на запрос администрации президента определил, что в отношении данной награды «правовой режим подарка неприменим».
«Есть ответ, данный НАЦ, в котором говорится, что закон позволяет принять премию. Мы не первые и не последние. Кстати, это не первая премия, которую я получаю. Была премия два года назад, присужденная организацией из Норвегии, и она была предана учреждению, которое заботится о здоровье детей».
По ее словам, дискуссию на эту тему начала представитель МИД России, и разговор об этом продолжили некие «прислужники Кремля» в Молдове. Санду связала это с тем, что премия была вручена ей в год проведения президентских выборов.
Президент Молдовы Майя Санду стала лауреатом премии Тимишоара за европейские ценности (Timişoara pentru Valori Europene) в субботу, 13 января. Награду молдавскому президенту вручил мэр этого румынского города Доминик Фриц. К награде прилагается денежная премия в размере 30 тысяч евро. По словам Фрица, средства для нее предоставлены предпринимателями Тимишоары.