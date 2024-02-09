Санду рассказала, на что потратит присужденную ей премию

«Есть ответ, данный НАЦ, в котором говорится, что закон позволяет принять премию. Мы не первые и не последние. Кстати, это не первая премия, которую я получаю. Была премия два года назад, присужденная организацией из Норвегии, и она была предана учреждению, которое заботится о здоровье детей».