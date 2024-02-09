Компания карикатуриста Елкина внесена в реестр иноагентов Минюста

Согласно открытым данным, компания зарегистрирована в Москве. Ее гендиректором и учредителем является карикатурист Сергей Елкин, известный своими юмористическими публикациями в интернете. Кроме того, его работы публиковались и в различных печатных изданиях. Сам Елкин был внесен в реестр иноагентов в апреле 2022 года.