Компания карикатуриста Елкина внесена в реестр иноагентов Минюста

Согласно открытым данным, компания зарегистрирована в Москве. Ее гендиректором и учредителем является карикатурист Сергей Елкин, известный своими юмористическими публикациями в интернете. Кроме того, его работы публиковались и в различных печатных изданиях. Сам Елкин был внесен в реестр иноагентов в апреле 2022 года.
До этого, 2 февраля, Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов шесть человек. В него вошли политик Антон Картавин, исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский, правозащитник, бывший член правления правозащитного центра «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом и ликвидирован по решению Верховного суда) Олег Орлов, историк Никита Соколов, журналист Сергей Степанов, а также активист Михаил Чимаров.
Ранее, 12 января, в реестр иноагентов был внесен писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).