Зеленский не договорился с конгрессменами США о поставке ВСУ дальнобойных ATACMS

«Сегодня же встретился с двухпартийной делегацией конгрессменов из Соединенных Штатов во главе с председателем комитета Палаты представителей по разведке. Обсудили, прежде всего, три вопроса: необходимость поддержки в этом году и нового американского пакета, который сейчас все еще на обсуждении. Критический вопрос… Также ПВО — конкретно Patriot. И третий ключевой вопрос — подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет, к сожалению, решения», — сказал Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.