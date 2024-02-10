Лавров рассказал об усилиях и достижениях российских дипломатов

«Во многом благодаря дипломатическим усилиям удается не только купировать попытки международной изоляции нашей страны, но и выводить на качественно новый уровень отношения с теми государствами, которые проявляют конструктивный интерес к взаимодействию с Россией», — сказал Лавров в поздравлении ко Дню дипломатического работника.
Лавров подчеркнул, что российские дипломатические работники твердо уверены в правильности курса, определяемого президентом России Владимиром Путиным.
«Уже скоро, буквально через месяц, вся Россия будет выбирать главу государства. В непростой исторический момент, который переживает страна, каждый из нас должен исполнить свой гражданский долг. Уверен, что все наши загранучреждения должным образом организуют голосование россиян за рубежом. Все необходимые для этого шаги предпринимаются», — заявил глава российского МИД.
Он добавил, что в настоящее время против России ведется кампания по демонизации, совершаются личные нападки на дипломатов.
«Так было всегда, когда Россия твердо вставала на защиту своих интересов и интересов своих союзников. Психологическая устойчивость и уверенность в правоте своего дела неизменно отличали лучших представителей нашей профессии», — сказал Лавров.
Лавров рассказал о советском министре Вячеславе Молотове, который в ответ на вопрос, почему его так сильно ругали в западных СМИ, метко заметил: «Было бы хуже, если бы хвалили».
«Этим надо руководствоваться и сейчас», — подчеркнул Лавров.
Он пожелал российским дипломатам доброго здоровья, благополучия, новых свершений на благо Отечества.
«Хотел бы еще раз поздравить с Днем дипломатического работника всех вас, членов ваших семей, родных и близких, разделяющих бремя вашей профессиональной деятельности. Отдельно хочу сказать добрые слова в адрес ветеранов дипломатической службы, наставников молодежи: радует, что многие из вас по-прежнему в строю и продолжают вносить свою лепту в общее дело», — сказал министр.