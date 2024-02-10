Лавров рассказал об усилиях и достижениях российских дипломатов

«Хотел бы еще раз поздравить с Днем дипломатического работника всех вас, членов ваших семей, родных и близких, разделяющих бремя вашей профессиональной деятельности. Отдельно хочу сказать добрые слова в адрес ветеранов дипломатической службы, наставников молодежи: радует, что многие из вас по-прежнему в строю и продолжают вносить свою лепту в общее дело», — сказал министр.