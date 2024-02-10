Галузин заявил, что Киев иллюзорно хочет «прибрать к рукам» конкретные регионы России

«Киев не в первый раз выдвигает территориальные претензии к России. В разные годы он заявлял о своих правах на Ставропольский и Краснодарский края, Ростовскую область, ряд районов Воронежской области. Однако дальше слов дело не шло. Теперь же посягательства на сопредельные исконно российские земли обрели официальный характер и оформлены юридически, — отметил высокопоставленный дипломат. — И хотя в указе прямо не говорится о перекройке границ, он явно выражает стремление киевского руководства прибрать к рукам конкретные регионы нашей страны».
«Очевидно, что подобные планы не только нереализуемы, но и полностью оторваны от действительности», — подчеркнул замглавы МИД РФ.
Он сделал акцент на том, что принятый указ не отражает ни исторические реалии, ни мироощущение подавляющего большинства жителей Украины. «Его цель — вызвать активную дискуссию и отвлечь внимание как внутренней, так и внешней аудитории от провалов на фронте, деградирующей экономической и внутриполитической ситуации, в том числе в правочеловеческой сфере, — пояснил Галузин. — Видим в этом и попытки киевского режима обосновать перед зарубежными спонсорами “легитимность” своих ударов вглубь территории России как якобы имеющих оборонительный характер».
В подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским указе кабинету министров «поручено разработать и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях — на Кубани, в Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации».
Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.