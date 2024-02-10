Галузин заявил, что Киев иллюзорно хочет «прибрать к рукам» конкретные регионы России

«Киев не в первый раз выдвигает территориальные претензии к России. В разные годы он заявлял о своих правах на Ставропольский и Краснодарский края, Ростовскую область, ряд районов Воронежской области. Однако дальше слов дело не шло. Теперь же посягательства на сопредельные исконно российские земли обрели официальный характер и оформлены юридически, — отметил высокопоставленный дипломат. — И хотя в указе прямо не говорится о перекройке границ, он явно выражает стремление киевского руководства прибрать к рукам конкретные регионы нашей страны».