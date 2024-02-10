«Ради мирной жизни»: чиновники-добровольцы Дальнего Востока вернулись из зоны СВО

На торжественной церемонии Юрий Трутнев отметил, что за всеми бойцами сохранили их рабочие места. Даже рассматривается вопрос о повышении вернувшихся добровольцев. Они проявили себя как ответственные и верные люди, для которых Родина — не пустой звук, это должно поощряться.