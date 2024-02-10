«Ради мирной жизни»: чиновники-добровольцы Дальнего Востока вернулись из зоны СВО

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев встретил дальневосточных чиновников, добровольно ушедших в зону СВО. Он вручил им благодарственные письма, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Бойцы, выполнявшие задачи на Соледаро-Бахмутском направлении (одном из самых сложных) оставили свои посты в аппарате полпредства ДФО, минвостокразвития России и КРДВ.
Работник Минвостокразвития с позывным «Граф» отметил, что в первую очередь они должны представлять интересы граждан, защищать их и давать чувство безопасности людям. Он подчеркнул, что является офицером запаса, а в госслужбе находится уже 13 лет. Для него честь отдавать долг Родине.
На торжественной церемонии Юрий Трутнев отметил, что за всеми бойцами сохранили их рабочие места. Даже рассматривается вопрос о повышении вернувшихся добровольцев. Они проявили себя как ответственные и верные люди, для которых Родина — не пустой звук, это должно поощряться.
«Когда осознаешь все, что происходит, ты не думаешь о том, что можешь погибнуть. Важно лишь защитить своих родных и знакомых, чтобы у нас была мирная жизнь».
Часть вернувшихся с фронта бойцов готова вновь отправиться в бой. Как заявил Юрий Трутнев, ведомство полностью поддерживает это желание. Он также добавил, что защита Родины — это святая обязанность каждого мужчины.
Высказался и Алексей Кондратьев, командир бригады, руководивший добровольцами:
«Личный состав был в моем подчинении. С них начиналось формирование разведывательной роты БПЛА, работающей на тяжелых авиационных комплексах. Впервые был проведен такой эксперимент, когда действующие сотрудники полпредства ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, КРДВ встали в строй, прошли обучение и в течение полугода выполняли боевые задачи на Соледаро-Бахмутском направлении».
Отметим также, что фронту помогают не только добровольцы. В зону СВО поставляют огромный список снаряжения и вооружения. Помимо тяжелых снайперских комплексов, медикаментов, бронежилетов везут и дроны. За все время спецоперации последние доказали свою эффективность и в обороне, и в нападении.
Сотрудник полпредства с позывным «Агент» уточнил, что поддержка от людей всегда ощущается — будь то гуманитарная помощь, медикаменты или собственноручно сделанные маскировочные сети. За душу цепляют и письма от детей. В такие моменты, поделился чиновник, вспоминаешь, за что сражаешься.