Трамп заявил, что первый срок Байдена покажется американцам раем в случае его переизбрания

«Хочу предупредить вас. Если продажный Джо Байден получит еще четыре года, его второй срок приведет к тому, что первый срок будет казаться раем», — сказал он, выступая на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации США в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).
Трамп заявил, что в случае переизбрания Байдена проблемы с нелегальной миграцией в США только усугубятся. «К концу его второго срока в нашу страну нелегально попадут 19 млн человек», — предупредил бывший американский лидер.
Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года. Он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.