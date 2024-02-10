Трамп заявил, что первый срок Байдена покажется американцам раем в случае его переизбрания

«Хочу предупредить вас. Если продажный Джо Байден получит еще четыре года, его второй срок приведет к тому, что первый срок будет казаться раем», — сказал он, выступая на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации США в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).