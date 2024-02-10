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Трамп заявил, что первый срок Байдена покажется американцам раем в случае его переизбрания

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Первые четыре года пребывания президента США Джо Байдена на посту главы государства покажутся американцам раем, если он одержит победу на выборах в ноябре. Такое мнение выразил в пятницу бывший американский президент Дональд Трамп.
Источник: Reuters

«Хочу предупредить вас. Если продажный Джо Байден получит еще четыре года, его второй срок приведет к тому, что первый срок будет казаться раем», — сказал он, выступая на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации США в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

Трамп заявил, что в случае переизбрания Байдена проблемы с нелегальной миграцией в США только усугубятся. «К концу его второго срока в нашу страну нелегально попадут 19 млн человек», — предупредил бывший американский лидер.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года. Он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.

Трамп Дональд