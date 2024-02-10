Прокуратура утвердила обвинение чиновнику из Хабаровского края

Как сообщили в прокуратуре Хабаровска, преступление чиновник совершал с октября 2016 года по май 2018. В обмен на своевременную выдачу субсидий он потребовал от двух руководителей предприятий ТЭК 1,5 млн рублей. Субсидии предназначались на возмещение недополученных доходов за предоставление отопления населению.