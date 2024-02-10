Прокуратура утвердила обвинение чиновнику из Хабаровского края

По данным прокуратуры, он получил взятки на 1,5 млн рублей.
Уголовное дело квалифицировано по статье 290 УК РФ, ч. 5, п. «в» — получение взятки в особо крупном размере. Рассматривать дело будет Ванинский районный суд.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровска, преступление чиновник совершал с октября 2016 года по май 2018. В обмен на своевременную выдачу субсидий он потребовал от двух руководителей предприятий ТЭК 1,5 млн рублей. Субсидии предназначались на возмещение недополученных доходов за предоставление отопления населению.
Согласно УК РФ, обвиняемому грозит штраф до девяностократной суммы взятки, нескольких доходов обвиняемого или до 4 млн рублей. Реальный срок может составить до 12 лет лишения свободы. Права занимать посты в госорганах чиновник может лишиться на десять лет.