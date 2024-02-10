Минюст Канады не будет комментировать запрос РФ на экстрадицию нациста Хунки

«Запросы на экстрадицию считаются конфиденциальными межгосударственными сообщениями, поэтому мы не можем комментировать существование запроса на экстрадицию до тех пор, пока его не обнародует суд», — говорится в письменном заявлении представителя пресс-службы Иена Маклауда.
По его словам, экстрадиция из Канады осуществляется в соответствии с законом об экстрадиции, международными договорами, а также канадской Хартией прав и свобод. «Стоит отметить, что между Канадой и Россией нет договора об экстрадиции», — заключил представитель Минюста.
Ранее Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение Хунке за геноцид мирного населения на территории Украины в годы Великой Отечественной войны. Отмечалось, что следствием в Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ было получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС «Галичина», в которой проходил службу Хунка. Также сообщалось, что прокуратура РФ направила запрос на его экстрадицию.
Нацист в парламенте
22 сентября 2023 года во время выступления украинского президента Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС «Галичина». Глава МИД Мелани Жоли тогда призвала к отставке спикера Палаты общин парламента Энтони Роты, который взял вину за приглашение нациста на себя. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся. В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста «как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо», российская же сторона не намерена «мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом».
На этой неделе канадские СМИ также сообщили, что офис Трюдо по рекомендации Канадского украинского конгресса пригласил Хунку на торжественный прием в честь приезда Зеленского, который проходил в Торонто в сентябре 2023 года, но сам националист на нем якобы не присутствовал. В сентябре прошлого года Трюдо и его окружение утверждали, что ни они, ни украинская делегация не знали, кто будет приглашен в парламент, где тогда выступал Зеленский. Также офис Трюдо утверждал, что ни премьер, ни Зеленский не встречались с националистом. На этом фоне канадская оппозиция призвала премьера уйти в отставку.
Как сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС посол РФ в Оттаве Олег Степанов, Трюдо не может четко сформулировать свою позицию относительно появления украинского нациста в канадском парламенте на фоне внутриполитической борьбы, поэтому Москве трудно понять позицию его кабинета.