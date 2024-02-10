Глава РАН рассказал о разработке подходов к военным конфликтам будущего

По словам Красникова, специальная военная операция — это современный военный конфликт: «там постоянно совершенствуется новое оружие, новые методики, новые подходы».
«И, конечно, очень важно отслеживать эти темпы. В том числе и смотреть, как будут в будущем развиваться боевые действия», — подчеркнул он.
Сейчас выполняется «оборонная» подпрограмма программы фундаментальных научных исследований на 2021−2030 годы, напомнил Красников.
«Мы вместе с нашими и силовыми структурами, и со всеми генеральными конструкторами по военной технике, и с нашими руководителями технологических направлений изначально составили такую программу исследований. Мы понимаем, на какие показатели должны конечные изделия выходить», — отметил он.
«Академия, конечно, находится в гуще всех этих событий», — добавил Красников.
Президент России Владимир Путин, выступая в четверг в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН, поблагодарил Академию наук за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности страны.