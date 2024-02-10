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Глава РАН рассказал о разработке подходов к военным конфликтам будущего

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российская академия наук участвует в разработке новых подходов к военным конфликтам будущего, в отслеживании тенденций развития вооружений, заявил в интервью РИА Новости глава РАН Геннадий Красников.
Источник: РИА "Новости"

По словам Красникова, специальная военная операция — это современный военный конфликт: «там постоянно совершенствуется новое оружие, новые методики, новые подходы».

«И, конечно, очень важно отслеживать эти темпы. В том числе и смотреть, как будут в будущем развиваться боевые действия», — подчеркнул он.

Сейчас выполняется «оборонная» подпрограмма программы фундаментальных научных исследований на 2021−2030 годы, напомнил Красников.

«Мы вместе с нашими и силовыми структурами, и со всеми генеральными конструкторами по военной технике, и с нашими руководителями технологических направлений изначально составили такую программу исследований. Мы понимаем, на какие показатели должны конечные изделия выходить», — отметил он.

«Академия, конечно, находится в гуще всех этих событий», — добавил Красников.

Президент России Владимир Путин, выступая в четверг в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН, поблагодарил Академию наук за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности страны.

наука