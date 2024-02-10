Глава РАН рассказал о разработке подходов к военным конфликтам будущего

«Мы вместе с нашими и силовыми структурами, и со всеми генеральными конструкторами по военной технике, и с нашими руководителями технологических направлений изначально составили такую программу исследований. Мы понимаем, на какие показатели должны конечные изделия выходить», — отметил он.