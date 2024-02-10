В Крыму сравнили смену главкома ВСУ с перестановкой мебели

«Нам не следует недооценивать нашего врага. Он действительно настроен сражаться с нами до последнего украинца. А значит — у жителей бывшей Украины есть два пути: сбросить украинский морок и реанимировать в себе русского, или умереть в бесконечных мясных штурмах, которыми так славится Сырский. Так что увольнение Залужного это еще не конец. Но это начало конца проекта “Украина”, свидетельство его неизбежного приближения», — подчеркнул глава парламента.