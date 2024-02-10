В Крыму сравнили смену главкома ВСУ с перестановкой мебели

«Со стратегической точки зрения это назначение ничего не меняет. Точнее — свидетельствует о том, что никакой новой стратегии у Украины нет. Вот они и переставляют мебель. Гитлер, помнится, тоже менял главкомов после каждого провала на фронте. Смена Залужного на Сырского — это признание провала украинского “контрнаступа”, что означает стратегическое поражение Украины и стоящего за ее спиной коллективного Запада», — сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, новый украинский главком — уроженец России, получивший военное образование в СССР.
«Нам не следует недооценивать нашего врага. Он действительно настроен сражаться с нами до последнего украинца. А значит — у жителей бывшей Украины есть два пути: сбросить украинский морок и реанимировать в себе русского, или умереть в бесконечных мясных штурмах, которыми так славится Сырский. Так что увольнение Залужного это еще не конец. Но это начало конца проекта “Украина”, свидетельство его неизбежного приближения», — подчеркнул глава парламента.
Владимир Зеленский 8 февраля подписал указы о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ отмечают, что, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой — нового главкома сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте Сырского называют «Мясник» и «Генерал 200».