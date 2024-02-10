Мирзиёев и Лукашенко покатались на лыжах — фото

Кроме того, Беларусь и Узбекистан наметили более 110 направлений взаимодействия в здравоохранении. В их числе охрана детского здоровья, кардиология, онкология, гематология и другие. Президент Беларуси предложил активно создавать совместные фармпроизводства. «Вы умеете так много делать, что нам надо у вас учиться», — сказал Лукашенко.