Глеб Никитин поздравил партнеров региона с китайским Новым годом

«Пусть новый год будет наполнен яркими событиями и добрыми делами! Пользуясь случаем, благодарю за внимание и неоценимое содействие в укреплении сотрудничества между Нижегородской областью и Китаем», — отметил Глеб Никитин.
Напомним, Китай — одно из ключевых направлений международного сотрудничества Нижегородской области. В настоящее время у Нижегородской области 6 регионов-партнеров в Китае: провинции Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и город центрального подчинения Чунцин. У муниципалитетов Нижегородской области семь китайских побратимов, в том числе три у Нижнего Новгорода — Цзинань, Харбин и Хэфэй.
Сегодня в нижегородских вузах учатся около 330 студентов из Китайской Народной Республики, у нижегородских высших учебных заведений также подписано более 70 соглашений в сфере медицины, информационных технологий, лингвистики, экономики с 46 университетами Китая.
«На территории региона уже успешно реализуется ряд совместных торгово-промышленных и научно-образовательных проектов, однако у нас огромный потенциал для расширения взаимодействия», — добавил губернатор.