Глеб Никитин поздравил партнеров региона с китайским Новым годом

Напомним, Китай — одно из ключевых направлений международного сотрудничества Нижегородской области. В настоящее время у Нижегородской области 6 регионов-партнеров в Китае: провинции Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и город центрального подчинения Чунцин. У муниципалитетов Нижегородской области семь китайских побратимов, в том числе три у Нижнего Новгорода — Цзинань, Харбин и Хэфэй.