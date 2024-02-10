Текслер и Матыцин устроили гонки на лыжах в Челябинске

Сегодня в соревнованиях планируют принять участие более 5 тыс. любителей спорта разных возрастов. Массовые старты «Лыжня России» в Челябинской области пройдут вплоть до 2 марта включительно в 43 муниципалитетах, из которых центральными станут Челябинск, Магнитогорск и Златоуст. В них примут участие 25 тыс. южноуральцев.