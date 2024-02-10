Текслер и Матыцин устроили гонки на лыжах в Челябинске

Торжественная церемония прошла на стадионе челябинского легкоатлетического комплекса имени Елесиной. Право открыть гонку и зажечь огонь соревнований предоставили Артему Максимову, мастеру спорта России, победителю международных соревнований.
Федеральный министр и губернатор наградили победителей забега на дистанции 10 км, который состоялся вчера. Среди мужчин первое место занял Мельник Алексей (Челябинск), второе место — Куксин Дмитрий (Челябинск, ЮУрГУ), третье место — Юсупов Артур (Увельский район). Абсолютной победительницей среди женщин стала Несоленая Наталья (Челябинск, УралГУФК), второе место — у Афанасьевой Анастасии (Челябинск, ЮУрГУ), замкнула тройку лидеров Гостяева Анна (Челябинск, ЮУрГУ).
После церемонии Олег Матыцин и Алексей Текслер вышли на старт одного из забегов гонки. С ними также стартовал олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.
Сегодня в соревнованиях планируют принять участие более 5 тыс. любителей спорта разных возрастов. Массовые старты «Лыжня России» в Челябинской области пройдут вплоть до 2 марта включительно в 43 муниципалитетах, из которых центральными станут Челябинск, Магнитогорск и Златоуст. В них примут участие 25 тыс. южноуральцев.