Беглов заявил, что в интервью Путина Карлсону «мир услышал правду о России»

Глава города заявил, что благодаря этой встрече «мир услышал правду о России».



Господин Беглов уточнил, что в интервью Путин акцентировал внимание на неонацизме, который поддерживается на Украине. По словам губернатора, последствия действий фашистов слишком велики, чтобы быть безучастными. Встречу российского президента с журналистом господин Беглов назвал «мировым событием».



«Я горжусь тем, что мне посчастливилось жить во время, когда Россия возвращает себе позиции лидера, и работать с человеком, который возвращает справедливость и возрождает историю нашей страны», — заявил градоначальник.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что Александр Беглов выразил соболезнования погибшим при обстреле Лисичанска ВСУ.