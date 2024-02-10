Глава города заявил, что благодаря этой встрече «мир услышал правду о России».
Господин Беглов уточнил, что в интервью Путин акцентировал внимание на неонацизме, который поддерживается на Украине. По словам губернатора, последствия действий фашистов слишком велики, чтобы быть безучастными. Встречу российского президента с журналистом господин Беглов назвал «мировым событием».
«Я горжусь тем, что мне посчастливилось жить во время, когда Россия возвращает себе позиции лидера, и работать с человеком, который возвращает справедливость и возрождает историю нашей страны», — заявил градоначальник.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Александр Беглов выразил соболезнования погибшим при обстреле Лисичанска ВСУ.
Беглов заявил, что в интервью Путина Карлсону «мир услышал правду о России»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился впечатлениями после просмотра интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Глава города заявил, что благодаря этой встрече «мир услышал правду о России».