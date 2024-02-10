Мэр Казани Метшин проверил ход вечерней уборки снега

Мэр Казани Ильсур Метшин проконтролировал процесс ход вечерней уборки снега по улице Дачной в поселке Аметьево, а также посетил снегоплавильную станцию.
С начала февраля в столице Татарстана выпало 93% от месячной нормы осадков. За три недели с улиц города вывезли 830 тысяч тонн снега. Расчистили 80% дворов, сообщает пресс-служба казанской мэрии.
Градоначальник отдельно поблагодарил горожан, которые вовремя метели вышли во дворы и помогали в уборке снега. По словам мэра, в Казани от снега расчищены главные магистрали, но проблема с уборкой внутриквартальных проездов и поселков еще решается.
Ранее в Татарстане на трассе М-12 установили снегосдерживающие щиты.