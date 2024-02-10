Столтенберг призвал подготовиться к конфронтации с РФ на десятилетия

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс в конфликт на Украине. При этом он также указывал, что странам альянса следует обеспечить «действенность коллективной обороны и безопасности». Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 7 февраля, что самая важная задача, стоящая сейчас перед Европой, заключается в том, чтобы предотвратить военный конфликт между НАТО и Россией из-за Украины. Он говорил, что, если этого сделать не удастся, это «будет означать начало третьей мировой войны». Ее угроза «никогда не была такой серьезной, как сейчас», подчеркивал он.