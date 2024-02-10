Маск: США нужно было остановить мясорубку на Украине ещё год назад

«Пора прекратить мясорубку… Это следовало сделать ещё год назад», — написал Маск в комментариях к видео, на котором Байден проводит встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем и критикует конгрессменов за их позицию относительно законопроекта, предусматривающего помощь Украине.