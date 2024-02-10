Бойцы и медики из УрФО обратились к Якушеву за помощью: необходимо оборудование

В сообщении также указано, что технику уже доставили в ЛНР и установят ее в палатах полевых госпиталей. Всего было закуплено 44 единицы оборудования, которое будет осуществлять обработку помещения от различных бактерий, чтобы предотвратить распространение вирусных заболеваний.