Бойцы и медики из УрФО обратились к Якушеву за помощью: необходимо оборудование

«К нам обратились военные медики и бойцы из регионов УрФО с просьбой помочь в закупке оборудования для очистки воздуха в преддверии сезона острых респираторных вирусных заболеваний», — рассказал Якушев на официальном сайте полпреда РФ по округу.
В сообщении также указано, что технику уже доставили в ЛНР и установят ее в палатах полевых госпиталей. Всего было закуплено 44 единицы оборудования, которое будет осуществлять обработку помещения от различных бактерий, чтобы предотвратить распространение вирусных заболеваний.
Поддержка военнослужащих УрФО происходит регулярно. Ранее при содействии Якушева в Донбасс также была отправлена партия раскладушек, которую по необходимости передают госпиталям для отдыха раненых бойцов.
Ранее в рамках программы «Наследие Донбасса» бойцам спецоперации было отправлено 50 тонн гумпомощи. Организаторами выступили центр «Наследие» и Троице-Одигитриевский женский монастырь «Зосимова Пустынь». Совместными усилиями была организована работа по оказанию помощи раненым бойцам в зоне СВО.