Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о помощи Украине

В ответ на это американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что неготовность Конгресса поддержать Украину станет преступной халатностью. «Пора остановить эту мясорубку», — призвал он. Это следовало сделать еще год назад, подчеркнул Маск.