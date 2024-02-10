В МИД РФ призвали руководство Молдовы прекратить «бездумные игры с безопасностью страны»

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Россия никогда не представляла угрозы народу Молдовы, при этом официальный Кишинев настроен на милитаризацию страны, Москва призывает его прекратить игры с безопасностью и прислушаться к интересам народа, об этом в интервью российским СМИ заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.