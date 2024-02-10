В МИД РФ призвали руководство Молдовы прекратить «бездумные игры с безопасностью страны»

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Россия никогда не представляла угрозы народу Молдовы, при этом официальный Кишинев настроен на милитаризацию страны, Москва призывает его прекратить игры с безопасностью и прислушаться к интересам народа, об этом в интервью российским СМИ заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
"Неоднократно заявляли, что Россия никогда не представляла угрозу дружественному молдавскому народу, который не верит насаждаемым властями страхам и не поддерживает настрой руководства на милитаризацию республики и ее превращение в антироссийский плацдарм по примеру Украины, — сказал российский дипломат.
Он также отметил, что НАТО поставляет Молдове дроны и летальное вооружение, что не может не вызывать обеспокоенность у Москвы.
«Естественно, у нас не может не вызывать обеспокоенность последовательное наращивание сотрудничества Кишинева с НАТО и ее странами-членами. (…) Альянс регулярно оснащает Кишинев техникой, дронами, пехотным снаряжением и летальным вооружением», — сказал он.
Галузин подчеркнул, что такое взаимодействие Молдовы с Североатлантическим альянсом может обернуться для республики утратой суверенитета. Замглавы МИД России призвал Кишинев прекратить игры с безопасностью.
«В очередной раз призываем молдавские власти прекратить бездумные игры с безопасностью республики и прислушаться к интересам и чаяниям своих граждан», — заявил Михаил Галузин.
Он напомнил, что в минувшем году Нацармия Молдовы провела 19 военных учений, «в основном под присмотром западных инструкторов», в нынешнем году продлен действующий «Индивидуальный план партнерства» республики с НАТО. При этом статья 11 Конституции страны закрепляет за Молдовой статус постоянного нейтралитета.