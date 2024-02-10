В РФ расторгли договор аренды с посольством Украины

Как сказал источник, до него дошли сведения, согласно которым процесс расторжения договора аренды с посольством Украины в РФ уже завершен. Он пояснил, что до сих пор СМИ не акцентировали на этом внимание из-за перенасыщенности информационного поля новостями об Украине.