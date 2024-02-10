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Рогов сравнил нового главкома ВСУ с генералом Власовым

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов назвал нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского предателем родины, сравнив его с генералом Андреем Власовым, перешедшим в ходе Великой Отечественной войны на сторону фашистов.
Источник: AP 2023

Владимир Зеленский 8 февраля подписал указы о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ отмечают, что, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой — нового главкома сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте Сырского называют «Мясник» и «Генерал 200». Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе мать.

«Сырский родился в России, его родители граждане России и живут в России, но не надо себя тешить иллюзиями, в конце концов Власов тоже был русским человеком, но от этого он не стал меньшим предателем родины и нацистом, воюя против собственного народа. То же самое происходит и с Сырским», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, Сырский не пользуется поддержкой и популярностью среди украинских военных.

«Сырский — это полное продолжение воли Зеленского. Просто исполнитель, не критикующий никакие приказы и действия, даже людей, которые не имеют ничего общего с военным делом. Это человек, для которого судьбы простых бойцов никакой роли не играют. Именно он является автором мясных штурмов нашей обороны и уничтожения сотен тысяч собственных бойцов — военнослужащих ВСУ», — подчеркнул Рогов.