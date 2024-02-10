Рогов сравнил нового главкома ВСУ с генералом Власовым

«Сырский родился в России, его родители граждане России и живут в России, но не надо себя тешить иллюзиями, в конце концов Власов тоже был русским человеком, но от этого он не стал меньшим предателем родины и нацистом, воюя против собственного народа. То же самое происходит и с Сырским», — сказал Рогов РИА Новости.