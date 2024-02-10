Россия рассчитывает на продолжение Молдовой сотрудничества в рамках СНГ — Грозов

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. В Москве слышат заявления молдавских политиков о необходимости выхода страны из СНГ, однако Россия рассчитывает, что Молдова продолжит сотрудничество в рамках содружества, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.
По его словам, такое сотрудничество позволило бы возобновить полноформатное взаимодействие Москвы и Кишинева.
«Мы все-таки рассчитываем на то, что Молдавия будет продолжать участвовать в сотрудничестве в рамках СНГ, и мы готовы будем возобновить с Кишиневом полноценное полноформатное взаимодействие, в том числе и на площадке СНГ», — отметил Грозов.
Он подчеркнул, что, несмотря на «многочисленные заявления отдельных молдавских политиков о необходимости выхода Молдавии из СНГ», однако население страны не поддерживает курс на прекращение взаимодействия в рамках СНГ.
«Руководство Молдавии не принимает участие в заседаниях высших органов содружества. Все это происходит вопреки тем опросам общественного мнения, которые существуют в Молдавии, о которых известно. Большинство населения Молдавии не поддерживает линию на прекращение взаимодействия в рамках СНГ, но, видимо, молдавские власти не прислушиваются к мнению народа, не учитывают мнение своих избирателей», — сказал Грозов в телеэфире.
Дипломат напомнил, что Молдова накопила весомую задолженность по взносам в бюджет организации.
«Молдавия практически перестала участвовать в сотрудничестве в формате содружества, не выплачивает соответствующие взносы в бюджет организации, в результате ее задолженность составила порядка 20 млн рублей», — сказал он.
Грозов выразил надежду на то, что «здравый смысл в Молдавии возобладает и страна будет тщательно взвешивать все за и против участия в сотрудничестве в формате СНГ, прежде чем принимать окончательное решение».
Парламент Республики Молдова в 2023 году денонсировал 20 соглашений с СНГ. Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил о том, что власти Молдовы определили свыше 119 договоров, подписанных в рамках СНГ, которые «не представляют ценности для граждан республики». По его словам, на данный момент начаты законные процедуры о расторжении 79 из этих документов.
По состоянию на начало 2023 года, когда начался процесс денонсации, республика была участницей 282 договоров в рамках содружества.