Россия рассчитывает на продолжение Молдовой сотрудничества в рамках СНГ — Грозов

«Руководство Молдавии не принимает участие в заседаниях высших органов содружества. Все это происходит вопреки тем опросам общественного мнения, которые существуют в Молдавии, о которых известно. Большинство населения Молдавии не поддерживает линию на прекращение взаимодействия в рамках СНГ, но, видимо, молдавские власти не прислушиваются к мнению народа, не учитывают мнение своих избирателей», — сказал Грозов в телеэфире.