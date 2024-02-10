Мэр Липецка приехала Омск с рабочим визитом

Главной целью визита главы Липецка стало знакомство с работой омского водоканала. Уваркина посетила производственную базу предприятия, где познакомилась с работой системы очистки стоков, а также установки по каталитическому сжиганию осадка сточных вод. По ее словам, опыт Омска по обращению с отходами такого вида будет полезен и применим на практике при модернизации системы водоотведения в Липецке в рамках концессионного соглашения с «РВК-Липецк».