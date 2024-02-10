Мэр Липецка приехала Омск с рабочим визитом

В Омск с рабочим визитом прибыла мэр Липецка Евгения Уваркина, сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Главной целью визита главы Липецка стало знакомство с работой омского водоканала. Уваркина посетила производственную базу предприятия, где познакомилась с работой системы очистки стоков, а также установки по каталитическому сжиганию осадка сточных вод. По ее словам, опыт Омска по обращению с отходами такого вида будет полезен и применим на практике при модернизации системы водоотведения в Липецке в рамках концессионного соглашения с «РВК-Липецк».
— Также обсудили с коллегой вопросы зимнего содержания территорий, работу городского транспорта, реализацию национальных проектов, взаимодействие в области образования, спорта, возможность обмена муниципальными практиками, — рассказал Сергей Шелест в телеграм-канале.
Для Евгении Уваркиной в рамках визита также организовали специальную экскурсионную программу, в частности, она посетила Омскую крепость.