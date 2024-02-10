В ФРГ считают, что в случае распада Украины в ЕС могут прибыть около 10 млн беженцев

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в мире насчитывается более 6 млн беженцев с Украины. При этом в странах Европы зарегистрированы 5 967 100 из них. По данным МВД ФРГ, в настоящее время в Германии находятся около 1,1 млн украинских граждан, которые въехали в страну с 2022 года.