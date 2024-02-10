Спикер НСГ — о заявлениях Нантоя: они в PAS все обсуждали

«Думаю, что он говорит правду, потому что, уверен, что это не только его слова. Он же в команде PAS, и они, наверное, обговорили этот вопрос. У него есть здесь, в Гагаузии, свои контакты, и он запустил эту фишку для гагаузов, вдруг мы пойдем по этому пути», — добавил Константинов.