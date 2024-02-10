Спикер НСГ — о заявлениях Нантоя: они в PAS все обсуждали

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Спикер Народного собрания Гагаузии (НСГ) Дмитрий Константинов прокомментировал ранее прозвучавшие заявления депутата от правящей в Молдове партии PAS Оазу Нантоя.
Напомним, в телеэфире депутат рассказал, почему Кишинев решил отменить налоговые льготы для Гагаузии. По его словам, в Гагаузии «сохранились искусственные антиевропейские настроения», а изменения, касающиеся НДС, связаны с тем, что «наши коллеги в парламенте, уроженцы юга, не автономии, обратили внимание, что деньги идут в Гагаузию, но районы, населенные гражданами, поддерживающими европейский курс, остаются обделенными и завидуют» автономии, «которая любит Путина и получает европейские деньги». Льготы автономии вернут, лишь если Комрат «проведет референдум и покажет, что хочет в ЕС — и тогда мы может дадим вам деньги».
По мнению Константинова, Нантой таким образом выразил не только свою личную позицию, а точку зрения, которая обсуждалась в PAS.
«Он (Нантой) сказал, что если Гагаузия выйдет на референдум и проголосует за европейскую сторону, тогда мы можем вернуться к НДС, без вопросов. Он честно сказал», — отметил Константинов в интервью.
Народный избранник считает, что депутат PAS мог намеренно запустить эту идею, чтобы «Гагаузия передумала и пошла по этому пути».
«Думаю, что он говорит правду, потому что, уверен, что это не только его слова. Он же в команде PAS, и они, наверное, обговорили этот вопрос. У него есть здесь, в Гагаузии, свои контакты, и он запустил эту фишку для гагаузов, вдруг мы пойдем по этому пути», — добавил Константинов.
Ранее башкан Гагаузии Евгения Гуцул подала жалобу на Оазу Нантоя в Совет по равенству и прокуратуру Молдовы из-за заявлений парламентария. Она подчеркнула, что в автономии «больше не намерены терпеть дискриминационные и оскорбительные заявления в адрес народа Гагаузии со стороны представителей правящей партии и провластных “экспертов”.