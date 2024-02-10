Хабиров рассказал о преподавателе, который 32 года заведует кафедрой вуза

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал о преподавателе УГНТУ, который 32 года заведует одной из кафедр. Пост руководитель региона приурочил ко Дню российской науки, который отмечался на этой неделе.
— Арслан Ахметов — из плеяды настоящих университетских профессоров. Его по-настоящему уважают студенты УГНТУ, коллеги и с теплотой вспоминают выпускники, — отметил Хабиров. — Ответственный, порядочный, честный и справедливый — так о нем отзываются коллеги и студенты.
Ахметов поступил на технологический факультет нефтяного института в 1966 года. Затем стал ассистентом, преподавателем, доцентом и заведующим отраслевой лабораторией каталитических процессов. На протяжении четырех лет — с 1987 по 1991 год — он был деканом родного факультета, после чего его избрали завкафедрой «Технология нефти и газа», которой преподаватель посветил 32 года.
На счету Арслана Ахметова более 350 научных работ (в том числе 50 изобретений), под его руководством были защищены три докторские и более 30 кандидатских диссертаций. Также профессора удостоили звания заслуженного деятеля науки России и двух премий — в области науки и техники Башкирии и России.
— От всей души желаю Арслану Фаритовичу и всем его коллегам здоровья и удачи. Всем, кто двигает нашу науку вперед, — дальнейших успехов на пути к технологическому суверенитету нашей страны, — добавил глава Башкирии.