Хабиров рассказал о преподавателе, который 32 года заведует кафедрой вуза

Ахметов поступил на технологический факультет нефтяного института в 1966 года. Затем стал ассистентом, преподавателем, доцентом и заведующим отраслевой лабораторией каталитических процессов. На протяжении четырех лет — с 1987 по 1991 год — он был деканом родного факультета, после чего его избрали завкафедрой «Технология нефти и газа», которой преподаватель посветил 32 года.