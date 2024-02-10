МИД РФ: США не готовы договариваться с Россией на основе взаимного уважения даже в теории

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Перспектива диалога Москвы с Вашингтоном полностью зависит от намерений США договариваться на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, пока они явно не готовы к этому даже в теории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью журналу «Международная жизнь», текст опубликован на сайте издания.
«Что касается перспективы нашего диалога с американцами, то она полностью зависит от намерений Вашингтона договариваться на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга. Пока США явно не готовы к этому даже в теории, — отметила дипломат. — Причем не из-за нас. А из-за собственных кризисных явлений. В будущем же предстоит серьезный разговор о согласовании принципов международного общения, которые соответствовали бы реалиям формирующегося на наших глазах многополярного мира».
Захарова подчеркнула, что международный порядок должен базироваться на принципе суверенного равенства государств, а сотрудничество между ними должно осуществляться на основе баланса интересов. «Следует исключить любые двойные стандарты и попытки навязывать государствам чуждые модели развития, идеологические и ценностные установки, — добавила она. — Как только наши западные коллеги это поймут, переговорный процесс по урегулированию кризисных явлений в мире сдвинется с мертвой точки».