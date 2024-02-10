МИД РФ: США не готовы договариваться с Россией на основе взаимного уважения даже в теории

«Что касается перспективы нашего диалога с американцами, то она полностью зависит от намерений Вашингтона договариваться на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга. Пока США явно не готовы к этому даже в теории, — отметила дипломат. — Причем не из-за нас. А из-за собственных кризисных явлений. В будущем же предстоит серьезный разговор о согласовании принципов международного общения, которые соответствовали бы реалиям формирующегося на наших глазах многополярного мира».