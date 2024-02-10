ВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном море

В юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины вечером 9 февраля, сообщали в Минобороны накануне.
«Для отражения данной атаки были задействованы патрульные корабли и авиация Военно-Морского Флота России, выполнявшие задачи в данном районе. Огнем из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен. Остальные — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атаки гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России повреждения не получили», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
В ночь на 9 февраля пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 беспилотника), Брянской (5) и Орловской (4) областей, над территорией Краснодарского края (2), а также над акваторией Черного моря (6).