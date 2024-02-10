Губернатор Куйвашев поручил заменить за год 265 лифтов

Замена будет производиться по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
«Всего на замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации в бюджете региона в этом году предусмотрено 450 млн рублей. В настоящее время проводится дополнительный отбор заявок от муниципальных образований на участие в программе», — сообщил Николай Смирнов.
По его словам, в регионе впервые применят практику заключения договора на условиях рассрочки платежа.
Смирнов напомнил, что за последние пять лет в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» заменили 1471 лифт, что обошлось в 3,8 млрд рублей.
Замена производится для соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». Замене подлежат лифты в составе многоквартирных домов с истекшим сроком эксплуатации.
Ранее стало известно, что в Свердловской области похолодает после короткой оттепели. Температура будет опускаться до −20 градусов.