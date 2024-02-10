Губернатор Куйвашев поручил заменить за год 265 лифтов

«Всего на замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации в бюджете региона в этом году предусмотрено 450 млн рублей. В настоящее время проводится дополнительный отбор заявок от муниципальных образований на участие в программе», — сообщил Николай Смирнов.