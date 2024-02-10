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Губернатор Куйвашев поручил заменить за год 265 лифтов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля, ФедералПресс. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, что в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле заменят более 265 лифтов.
Источник: Mail.ru

Замена будет производиться по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

«Всего на замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации в бюджете региона в этом году предусмотрено 450 млн рублей. В настоящее время проводится дополнительный отбор заявок от муниципальных образований на участие в программе», — сообщил Николай Смирнов.

По его словам, в регионе впервые применят практику заключения договора на условиях рассрочки платежа.

Смирнов напомнил, что за последние пять лет в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» заменили 1471 лифт, что обошлось в 3,8 млрд рублей.

Замена производится для соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». Замене подлежат лифты в составе многоквартирных домов с истекшим сроком эксплуатации.

Ранее стало известно, что в Свердловской области похолодает после короткой оттепели. Температура будет опускаться до −20 градусов.

ЖКХ