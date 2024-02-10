Оппозиция: в Молдове — демографический коллапс

В своем Telegram он обратил внимание на тревожные статистические показатели, касающиеся численности населения.
«В Молдове демографический коллапс. С 2014 года число родившихся упало почти на 34%. В некоторых населенных пунктах на севере страны смертность превышает рождаемость, и до 40% жителей уезжают. Ежегодно страна лишается около 50 тысяч человек. Это наша большая беда и боль».
Причины он видит в «небывалой миграции населения», при которой из республики уезжает молодежь в надежде построить карьеру за рубежом в отсутствие перспектив на родине. При этом власти Молдовы не предпринимают никаких шагов для улучшения ситуации.
«Молодежь не хочет жить в селе, где нет никаких условий. Нет работы, закрываются школы, трудно с медициной, не говоря уже о досуге. Власти не пытаются удержать людей, создать условия для них и их детей. [Президент страны Майя] Санду радостно докладывает кураторам про свои шаги в Евросоюз, в действительности толкая Молдову в демографическую пропасть».
По данным Национального бюро статистики, на начало января 2023 года коэффициент старения населения в Молдове составил 23,8%, что соответствует высокому уровню демографического старения.