Оппозиция: в Молдове — демографический коллапс

«Молодежь не хочет жить в селе, где нет никаких условий. Нет работы, закрываются школы, трудно с медициной, не говоря уже о досуге. Власти не пытаются удержать людей, создать условия для них и их детей. [Президент страны Майя] Санду радостно докладывает кураторам про свои шаги в Евросоюз, в действительности толкая Молдову в демографическую пропасть».