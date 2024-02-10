WSJ: избиратели США больше не видят в Байдене своего президента

В то же время связи экс-главы США Дональда Трампа с его сторонниками более крепкие, отмечает издание. Подчеркивается, что они, в отличие от избирателей Байдена, в большинстве своем будут голосовать за Трампа, потому что действительно видят его президентом, а не в качестве протеста против кандидата от другой партии.