Депутат Госдумы не смог с первого раза сесть в воронежскую маршрутку

Депутат сообщил, что приступил к разработке ряда приложений для решения насущной для воронежцев проблемы. При этом отметил, что, возможно, придется подключить систему искусственного интеллекта, поскольку она работает быстро и непредвзято. Антон Ткачев предлагает рассмотреть идею «гибких» маршрутов, в которых за дополнительную плату можно подъехать чуть ближе к месту назначения, он считает, это было бы удобно семьям с детьми (ранее сайт VRN.KP.RU как раз писал про подобный случай — мужчина с детьми не мог выйти из автобуса, проехав несколько остановок).