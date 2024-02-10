Депутат Госдумы не смог с первого раза сесть в воронежскую маршрутку

Депутат Госдумы РФ от Воронежской области Антон Ткачев, побывавший на днях в столице Черноземья, отметил неудовлетоврительную работу городского транспорта. По словам парламентария, он смог сесть в маршрутку только с третьего раза, поскольку первые два автобуса были забиты до отказа.
— Это происходит из-за отсутствия правильно настроенного алгоритма движения городского транспорта. Значительную часть рынка перевозок занимают коммерческие компании, доля государственного участия здесь незначительна. Отсюда «гонки» за количеством пассажиров, дублирование маршрутов, пробки и долгое ожидание транспорта, — отметил Текачев в своем телеграмм-канале. — Плохо настроенная система оплаты проезда — в какой-то момент через меня с задней площадки люди просто передавали свои банковские карточки, чтобы ими оплатить проезд у водителя. Схему необходимо менять, это просто небезопасно.
Депутат сообщил, что приступил к разработке ряда приложений для решения насущной для воронежцев проблемы. При этом отметил, что, возможно, придется подключить систему искусственного интеллекта, поскольку она работает быстро и непредвзято. Антон Ткачев предлагает рассмотреть идею «гибких» маршрутов, в которых за дополнительную плату можно подъехать чуть ближе к месту назначения, он считает, это было бы удобно семьям с детьми (ранее сайт VRN.KP.RU как раз писал про подобный случай — мужчина с детьми не мог выйти из автобуса, проехав несколько остановок).
Еще Ткачев предлагает реализовать проект бесплатных пересадок, который действует в Москве и Казани: по его мнению, это поможет людям не ждать подолгу прямой маршрут, а за те же деньги проехать с пересадкой, но быстрее. Тем самым разгрузятся популярные маршруты и будут обеспечены комфортные условия проезда.