В Молдавии протестующие фермеры заблокировали дорогу у пограничного поста

Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге республики. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — транзит с Украины, в результате задержка стоит больших денег аграриям.
«Сегодня прошла небольшая акция протеста, она была спонтанной. Фермеры из нескольких районов республики заблокировали дорогу недалеко от КПП Леушены, где-то 30−35 тракторов минут на 30 перекрыли движение. Ребята говорят, что у них нет денег на то, чтобы начать весенние сельхозработы. Они просят возобновить полномасштабные акции протеста, так как со стороны властей нет никакой реакции на предыдущие требования», — сказал Плэмэдялэ.
Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем вновь приехали в Кишинев на тракторах в ноябре и оставались там до середины декабря. Аграрии требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотят получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Они настаивают, что их требования должны быть исполнены до конца марта.