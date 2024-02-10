Президент Венгрии подала в отставку

«Я допустила ошибку», — заявила Новак в выступлении по национальному телевидению. Она отметила, что это последний день, когда она обращается к гражданам Венгрии в качестве президента.
Отставки Новак потребовали все оппозиционные партии Венгрии в связи с тем, что она помиловала человека, осужденного за причастность к преступлению на почве педофилии.
Извинения президента
В 2023 году она помиловала человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии. Недавно стало известно, что вместе с другими заключенными на свободу вышел заместитель директора детского дома, который пытался защитить своего начальника-педофила, уличенного в преступлении, и шантажировал одного из несовершеннолетних воспитанников, чтобы тот отказался от своих показаний. Помилование было приурочено к апостольскому визиту в Будапешт Папы Римского Франциска.
«Я приняла милосердное решение, которое многих озадачило и встревожило. Понятно, что они хотят объяснений», — отметила Новак, добавив, что «право на помилование, пожалуй, самое деликатное из всех, потому что судьба человека должна решаться на основе ходатайства о помиловании и имеющейся информации».
«В апреле прошлого года я приняла решение о помиловании, полагая, что осужденный не злоупотреблял уязвимостью вверенных ему детей. Я допустила ошибку, потому что решение о помиловании и отсутствие оправдания могли вызвать сомнения в абсолютной нетерпимости к педофилии. Здесь нет никаких сомнений, и быть не может никаких сомнений. Я бы никогда не проявила милосердия к тому, кто, по моему мнению, физически или духовно растлевает детей. Так было тогда, и так есть сегодня», — сказала Новак.
Она принесла извинения всем людям, которым ее решение могло причинить боль и которых она подвела. Новак отметила, что «политика — жесткий, иногда жестокий мир», но она была рада служить своей стране и своему народу на посту президента.
Ситуация вокруг Новак вызвала серьезную обеспокоенность в правительстве Венгрии. По сведениям источников, премьер-министр Виктор Орбан был крайне недоволен действиями президента и аппарата ее сотрудников. Чтобы как-то погасить вспыхнувший скандал, 8 февраля он предложил парламенту внести в конституцию страны поправку, предусматривающую запрет на помилование преступников, осужденных за педофилию.