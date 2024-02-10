Президент Венгрии подала в отставку

«В апреле прошлого года я приняла решение о помиловании, полагая, что осужденный не злоупотреблял уязвимостью вверенных ему детей. Я допустила ошибку, потому что решение о помиловании и отсутствие оправдания могли вызвать сомнения в абсолютной нетерпимости к педофилии. Здесь нет никаких сомнений, и быть не может никаких сомнений. Я бы никогда не проявила милосердия к тому, кто, по моему мнению, физически или духовно растлевает детей. Так было тогда, и так есть сегодня», — сказала Новак.