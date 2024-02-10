Зеленский назвал двух заместителей нового главкома ВСУ

По его словам, Сухаревский занимается беспилотниками и развитием применения дронов ВСУ, а Лебеденко — инновациями и технологическим компонентом армии и боевых систем. Зеленский отметил, что ВСУ требуется четкая практика работы с новыми технологиями.
Заместителями нового начальника Генштаба генерал-майора Анатолия Баргилевича стали бригадные генералы Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпатый. Горбатюк занимается оперативной работой, планированием и управлением штабами, а Шевченко — логистикой. Драпатый отвечает за качественную тренировку украинских военных.
Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ 8 февраля, он заменил Валерия Залужного. По данным издания Politico, украинские военнослужащие негативно восприняли назначение. Вслед за ним президент Украины сменил и начальника Генштаба — его возглавил Баргилевич, заняв место генерал-лейтенанта Сергея Шапталы. До этого он руководил силами территориальной обороны.