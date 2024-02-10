Посол РФ сообщил, что канадской стороне передали запрос о выдаче нациста Хунки

На этой неделе канадские СМИ также сообщили, что офис Трюдо по рекомендации организации «Канадский украинский конгресс» пригласил Хунку на торжественный прием в честь приезда Зеленского, который проходил в Торонто в сентябре 2023 года, но сам националист на нем якобы не присутствовал. В сентябре прошлого года Трюдо и его окружение утверждали, что ни они, ни украинская делегация не знали, кто будет приглашен в парламент, где тогда выступал Зеленский. Также офис Трюдо утверждал, что ни премьер, ни Зеленский не встречались с националистом. Канадская оппозиция призвала премьера уйти в отставку.