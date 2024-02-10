Посол РФ сообщил, что канадской стороне передали запрос о выдаче нациста Хунки

«Мы передали в МИД Канады 19 декабря 2023 года обращение Генеральной прокуратуры РФ о выдаче российской стороне Ярослава Хунки. В ноте указано, что Следственный комитет РФ возбудил против него уголовное дело по статье о действиях, направленных на полное уничтожение этнической группы. Говоря простыми словами, это геноцид», — сказал дипломат.
Степанов отметил, что между Канадой и Россией нет договора об экстрадиции, но есть договор о взаимной правовой помощи от 1997 года.
Как отметил дипломат, в ноте было указано, что российская сторона просит Минюст Канады после рассмотрения обращения дать ответ о результатах изучения предоставленных документов.
В пятницу в Минюсте Канады ТАСС сообщили, что не будут комментировать, получало ли ведомство от Генпрокуратуры РФ запрос на выдачу Хунки, так как такие обращения являются конфиденциальными до решения суда. В Минюсте добавили, что экстрадиция из Канады осуществляется в соответствии с законом об экстрадиции, международными договорами или Канадской хартией прав и свобод. В ведомстве уточнили, что между РФ и Канадой договора об экстрадиции нет.
Ранее Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение Хунке за геноцид мирного населения на территории Украины в годы Великой Отечественной войны. Следствием в Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ было получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС «Галичина», в которой проходил службу Хунка. Прокуратура РФ направила запрос на его экстрадицию.
Нацист в парламенте
22 сентября 2023 года во время выступления украинского президента Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС «Галичина». Глава МИД Мелани Жоли тогда призвала к отставке спикера Палаты общин парламента Энтони Роты, который взял вину за приглашение нациста на себя. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся. В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста «как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо», российская же сторона не намерена «мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом».
На этой неделе канадские СМИ также сообщили, что офис Трюдо по рекомендации организации «Канадский украинский конгресс» пригласил Хунку на торжественный прием в честь приезда Зеленского, который проходил в Торонто в сентябре 2023 года, но сам националист на нем якобы не присутствовал. В сентябре прошлого года Трюдо и его окружение утверждали, что ни они, ни украинская делегация не знали, кто будет приглашен в парламент, где тогда выступал Зеленский. Также офис Трюдо утверждал, что ни премьер, ни Зеленский не встречались с националистом. Канадская оппозиция призвала премьера уйти в отставку.
Как заявил Степанов в пятницу корреспонденту ТАСС, Трюдо не может четко сформулировать свою позицию относительно появления украинского нациста в канадском парламенте на фоне внутриполитической борьбы. В связи с этим Москве трудно понять позицию его кабинета, отметил посол.