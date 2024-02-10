Глава Минобороны Норвегии призвал готовиться к возможной войне с Россией

«Мы должны понимать, что войной на Украине это не закончится, как бы нам этого ни хотелось. Мы должны быть готовы к тому, что Россия пересмотрит отношение к ситуации и разместит свои силы в ответ на членство Финляндии и Швеции в НАТО», — сказал Грам.