Глава Минобороны Норвегии призвал готовиться к возможной войне с Россией

«Мы должны понимать, что войной на Украине это не закончится, как бы нам этого ни хотелось. Мы должны быть готовы к тому, что Россия пересмотрит отношение к ситуации и разместит свои силы в ответ на членство Финляндии и Швеции в НАТО», — сказал Грам.
Министр подчеркнул, что Норвегия должна быть готова к такому развитию событий.
19 января глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что страны, входящие в Североатлантический альянс, и их гражданское население должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Он отметил, что помимо подготовки к мобилизации странам военного блока необходимо наладить производство оружия и боеприпасов.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не заинтересована в войне с кем-либо. «Зачем нам это делать? У нас просто нет никакого интереса. Это просто распространение угроз», — сказал он. По словам Путина, ввязываться в глобальную войну противоречит здравому смыслу, а такое противостояние поставит «все человечество на грань уничтожения».