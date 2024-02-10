В США назвали законопроект на $60 млрд для Киева оскорблением американцев

«Этот законопроект не просто ошибочен — это прямое оскорбление каждого американца, особенно учитывая, что наши границы остаются незащищенными», — написал он.
«Требуйте, чтобы ваши сенаторы проголосовали нет!» — обратился он к американцам.
В тот же день глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что без помощи Запада у Украины остался запас вооружения всего на два месяца. При этом он уточнил, что на прошлой неделе посещал США, где еще «остаются нерешенными вопросы, связанные с границей», касающиеся мигрантов. Арахамия выразил надежду, что в Вашингтоне в ближайшие два месяца проголосуют за выделение помощи Киеву.
Накануне, 9 февраля, Bloomberg узнало, что Украина готовит план по изысканию средств на случай, если США прекратят оказывать помощь, чтобы сохранить поддержку Международного валютного фонда (МВФ). При этом проект будет представлен во время визита сотрудников организации в Киев на следующей неделе, отмечало агентство.
В тот день президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме с канцлером ФРГ Олафом Шольцем назвал задержку Республиканской партией оказания помощи украинской стороне сродни преступной халатности.
8 февраля стало известно, что пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, из которого исключили положения об ужесточении мер контроля на южной границе США, прошел первое процедурное голосование в сенате американского конгресса. Д.
Верхняя палата американского парламента представила законопроект 4 февраля. Документ предполагал, что около $60 млрд планируется направить Украине, $14,1 млрд — Израилю, еще $20,2 млрд — на усиление границы с Мексикой ввиду серьезной проблемы с высоким числом нелегальных мигрантов.
Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.