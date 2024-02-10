В США назвали законопроект на $60 млрд для Киева оскорблением американцев

В тот же день глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что без помощи Запада у Украины остался запас вооружения всего на два месяца. При этом он уточнил, что на прошлой неделе посещал США, где еще «остаются нерешенными вопросы, связанные с границей», касающиеся мигрантов. Арахамия выразил надежду, что в Вашингтоне в ближайшие два месяца проголосуют за выделение помощи Киеву.