В Венгрии заявили, что ЕС угрожал Орбану из-за отказа финансировать Украину

«Ситуация была серьезной. Когда главы государств и правительств ЕС разговаривали по телефону с премьер-министром Виктором Орбаном, они сообщили ему именно об этой угрозе», — ответил советник венгерского премьер-министра на вопрос журналиста о публикации газеты Financial Times, в которой сообщалось о планах подорвать экономику Венгрии в случае ее отказа от помощи Украине.