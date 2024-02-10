В Венгрии заявили, что ЕС угрожал Орбану из-за отказа финансировать Украину

«Ситуация была серьезной. Когда главы государств и правительств ЕС разговаривали по телефону с премьер-министром Виктором Орбаном, они сообщили ему именно об этой угрозе», — ответил советник венгерского премьер-министра на вопрос журналиста о публикации газеты Financial Times, в которой сообщалось о планах подорвать экономику Венгрии в случае ее отказа от помощи Украине.
По данным газеты Financial Times, Евросоюз разрабатывал план по подрыву экономики Венгрии. Газета со ссылкой на документы сообщила, что Брюссель нацелится на обвал курса венгерского форинта и на снижение инвестиционной привлекательности страны, чтобы нанести ущерб «рабочим местам и росту».
В декабре 2023 года Виктор Орбан наложил вето на решение ЕС выделить помощь Украине. Однако 1 февраля на саммите ЕС было одобрено выделение Украине многолетней помощи в размере €50 млрд. Сделка предусматривает ежегодный пересмотр условий «в случае необходимости», однако не дает права вето ни одной стране. ЕС также принял решение не размораживать средства Венгрии, которые заблокированы в бюджете ЕС с 2018 года.
Александра Горошилова