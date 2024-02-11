Глава МИД Франции призвал укрепить оборону ЕС на фоне «российской угрозы»

Он утвердительно ответил на вопрос, считает ли возможным, что Россия «атакует одну из стран НАТО», напомнив, что Франция уже начала увеличивать инвестиции в оборону.
Он отметил, что Европе нужно найти «гарантии безопасности», усилить координацию между армиями и постепенно прийти к большей военной интегрированности.
Сежурне добавил, что конфликт на Украине «сделал возможными ранее невозможные вещи: совместные закупки снарядов и ракет» и так далее.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.