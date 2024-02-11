Вопиющий цинизм: глава Минздрава Молдовы обвинила врачей больницы Тома Чорбэ во вранье — мол, во время пандемии ковида они никогда не были на передовой

Глава Минздрава Молдовы Алла Немеренко заявила очень обидные для врачей вещи:
«Врачи больницы Тома Чорбэ говорят, что они были на передовой во время пандемии. Прошу прощения, но я не согласна, это вранье. У них не было возможности быть на передовой, хотя должна была быть, потому что у них не было реанимационного отделения. Любого пациента, состояние которого ухудшалось, приходилось переводить в другую больницу».
От редакции
На передовой, госпожа министр, это не обязательно в реанимации. Во многом благодаря врачам инфекционки большинство больных не дошли до реанимации. И слава Богу. Не тех вы во вранье обвиняете.
Невежество главы Минздрава Молдовы переходит все возможные грани допустимого. Сама специализация «Инфекционист» сама за себя говорит о том, что врач находится на рубеже между инфекцией и пациентом. Это первый эшелон. Реанимация — это последний эшелон. Если не она, реанимация, то уже никто. И это позор и преступление Минздрава перед людьми — не иметь инфекционного реанимационного отделения на всю страну.