В США рассказали о «волнениях» в Киеве из-за соглашения с Россией

В четверг президент Украины объявил об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, у Сырского неоднозначная репутация: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища «Мясник» и «Генерал 200».