«Текущие политические волнения в Киеве можно понимать как стремление различных (политических. — Прим. ред.) фигур и групп поставить себя в такое положение, чтобы переложить вину за итоговое соглашение с Россией на кого-нибудь другого», — предложил аналитик.
По мнению Ливена, украинские элиты загнали сами себя в угол нереалистичными требованиями к России. Эксперт уверен, что отказ от радикальных запросов станет для киевских властей «крайне болезненным и сложным» процессом. Именно поэтому политики и чиновники стремятся переложить ответственность за итоговое решение на других людей.
Ливен предупредил, что уменьшение американской помощи, растущее преимущество России и политическая нестабильность Киева представляют большую опасность для Зеленского и его команды.
«Если Киев будет слишком долго обсуждать соглашение (с Россией. — Прим. ред.), то ему, возможно, будет уже нечего предложить (Москве. — Прим. ред.) в сделке», — опасается политолог.
В четверг президент Украины объявил об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, у Сырского неоднозначная репутация: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища «Мясник» и «Генерал 200».
Ранее президент России Владимир Путин отметил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.