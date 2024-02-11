Врач подтвердил признаки возрастной деменции у Байдена

Когда представители прессы напомнили об этом Байдену, он рассердился, заявив, что с памятью у него всё в порядке. На расспросы журналистов, хватит ли ему сил на второй срок, он заверил, что является самым квалифицированным и опытным кандидатом в президенты США. При этом в той же речи Байден перепутал президентов Мексики и Египта.