Врач подтвердил признаки возрастной деменции у Байдена

«Снижение когнитивных способностей происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами ранее. И это действительно печально», — сказал он.
По мнению Макари, американцы имеют все основания для беспокойства по поводу участия Байдена в президентской гонке. Он считает, что состояние действующего американского лидера вряд ли стабилизируется и нормализуется.
Ранее, 9 февраля, после доклада специального прокурора Роберта Хёра, который раскрыл неспособность 81-летнего президента США Джо Байдена вспомнить основные факты о своей жизни и карьере, врач бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон призвал американского лидера пройти тестирование умственных способностей перед всеобщими выборами, если намерен выступать кандидатом в президенты от Демократической партии.
Врач не ставил диагноз, но признал, что у Байдена когнитивные проблемы, связанные с возрастом: невнятно говорит, забывает, где находится, не может вспомнить имена.
8 февраля Байден выступил с кратким обращением к нации из Белого дома в связи с завершением дела о ненадлежащем обращении с секретными документами. Спецпрокурор Роберт Хёр сослался на забывчивость президента, которая привела к «невинной ошибке», в связи с чем Байдену не были предъявлены обвинения.
Когда представители прессы напомнили об этом Байдену, он рассердился, заявив, что с памятью у него всё в порядке. На расспросы журналистов, хватит ли ему сил на второй срок, он заверил, что является самым квалифицированным и опытным кандидатом в президенты США. При этом в той же речи Байден перепутал президентов Мексики и Египта.
Также 8 февраля Байден заявил, что в 2021 году пообщался с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017-м. Речь шла о саммите «большой семерки». Байден допустил ошибку, перепутав Ангелу Меркель с Колем.
4 февраля Байден также рассказывал о саммите, но перепутал президентов Франции. Вместо Эммануэля Макрона он назвал имя Франсуа Миттерана, который умер в 1996 году.
81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.