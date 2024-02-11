ДВ-ипотека для участников СВО увеличит объем кредитования в Приморье на 50% — Кожемяко

Глава Приморья Олег Кожемяко в кулуарах выставки-форума «Россия» (12+) в Москве поделился мнением о том, что грядущее распространение программы «Дальневосточная ипотека» на всех бойцов СВО без каких-либо ограничений приведет к росту объема кредитования в региона в полтора раза. Слова губернатора приводит ТАСС.
«Президент уже принял решение связанное с тем, чтобы предоставлять льготную ипотеку участникам СВО. Это добавит еще 50% к тому объему, который регистрируется по ипотечному кредитованию», — сообщил Олег Кожемяко.
Кожемяко отметил, что в Приморье действует региональная программа арендного жилья. «Льготный процент по ипотечному кредитованию дается работникам бюджетной сферы, для важных социальных направлений, органов федеральной власти. Эту программу мы будем расширять и поддерживать, в том числе молодые семьи, которые обзаводятся детьми», — пояснил он.
В пресс-службе корпорации развития Дальнего востока и Арктики сообщили, что молодые семьи в Дальневосточном федеральном округе в 2023 году оформили в 1,5 раза больше льготных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека», чем в 2022 году.