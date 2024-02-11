ДВ-ипотека для участников СВО увеличит объем кредитования в Приморье на 50% — Кожемяко

Кожемяко отметил, что в Приморье действует региональная программа арендного жилья. «Льготный процент по ипотечному кредитованию дается работникам бюджетной сферы, для важных социальных направлений, органов федеральной власти. Эту программу мы будем расширять и поддерживать, в том числе молодые семьи, которые обзаводятся детьми», — пояснил он.