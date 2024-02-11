Трамп призвал оказать помощь Украине и Израилю в долг

На выделении помощи настаивает действующий президент и потенциальный противник Трампа на выборах Джо Байден. Он предложил финансирование примерно на эти же суммы в прошлом году. По его словам, Украина находится в «критической точке войны», у нее истощаются запасы боеприпасов и оружия. «Если Соединенные Штаты отойдут от событий, что произойдет? Что произойдет на Ближнем Востоке? В Тайваньском проливе? Что произойдет в Азии? Что будет с Украиной?» — заявил ранее Байден. Россия негативно относится к поставкам западной помощи Украине. Президент Владимир Путин говорил, что если поставки западного оружия Киеву прекратятся, то украинской стороне «жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы».